Ev ve ambar, alev alev yandı - Son Dakika

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ambara da sıçradı. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ambar, küle döndü.

Eflani'ye bağlı Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki Selahattin Aykut ve Ahmet Gemici'ye ait ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki ambara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında kimse yaralanmazken, ev ve ambar ise kullanılamaz hale geldi.