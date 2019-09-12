Ev ve arazilerine suyun içinde geçerek ulaşıyorlar

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesinde, evlerine suyun içinden geçerek ulaşan mahalle halkı, sorunlarının yaklaşan kış ayları öncesi çözülmesini bekliyor.

Karacasu Yaylalı Mahallesi Santral mevkiinde yaklaşık 2 yıldır köprü olmadığı için suyun içinden geçerek ev ve arazilerine ulaşan mahalle sakinleri, sor durumda olduklarını ve kışın gelmesiyle birlikte yaşadıkları sıkıntının daha da büyüyeceğini savunuyor.

Ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp, paçalarını toplayarak suyunun içine girip ev ve arazisine ulaşan vatandaşlardan Suat Meral, "Arazilerimize paçalarımızı sıyırıp ulaşıyoruz. Suyun içinden geçiyoruz. 2 yıldan beri bu böyle. Bir an önce yapılırsa rahat ederiz. 20'ye yakın bahçe sahibi var. İşimiz çok zor. Bazı vatandaşlar eşyalarını iplerle taşıyor" dedi. Yine aynı zorlukları yaşayan Muhammet Yavaş, "Buradan geçerken çok zorlanıyoruz. Özellikle kışın büyük sorun oluyor. Çocuklarımızı sırtımıza alıp geçiyoruz. Yerine göre ayağımız kayıyor, düşüyoruz. Kadınlar, çocuklar zorlanıyor. Kışın su seviyesi de artıyor" şeklinde konuştu.