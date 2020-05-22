Ev ve bahçesinde çiçek ve sebze yetiştiren kadın Açıklaması - Son Dakika

Ev ve bahçesinde çiçek ve sebze yetiştiren kadın Açıklaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Firdevs Güler, yalnız yaşadığı evinde 48 senedir çiçek yetiştiriyor.

Ev ve bahçesinde çiçek ve sebze yetiştiren kadın Açıklaması, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Firdevs Güler, yalnız yaşadığı evinde 48 senedir çiçek yetiştiriyor. Evinde botanik bahçesine çevirdiği çiçeklerin yanında biber, soğan ve domates gibi sebzeler de yetiştirdiğini söyleyen Güler, "Evden çıkmadan 6 ay yaşayabilirim" diyerek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bitkileri için su stoğunu da yaptığını söyledi.


Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesindeki çiçek bahçesine çevirdiği evinde, korona virüs süreci boyunca hiç sıkılmadan ve virüs bulaşması endişesi yaşamadan, çiçeklerinden aldığı motivasyon ile hayatına devam ettiğini söyleyen Firdevs Güler, "Hiç korkmadım korona virüsten, yine de korkmuyorum. Komşular bile 'bu kadar çiçekle uğraşıyorsan sana bir şey olmaz' diyor. Çiçekler ile uğraşıyorum, onun için de daha düzgün moralim" dedi. Zaman zaman sulaması, gübrelemesi derken bütün gününü ilgilenerek geçirdiği bahçesi için ruh halini değiştirdiğini dile getiren Güler, "Bazen ev işi yaparken tansiyonum düşüyor ben de balkona çıkıyorum, dışarı çıktığım gibi ne baş dönmesi kalıyor ne de bir şey; başka bir insan oluyorum" şeklinde konuştu.


Çiçek yetiştirmenin iyi etkilerini kendi üzerinde gördüğünü söyleyen Güler, "Ben 66 yaşındayım, hiçbir rahatsızlığım yok. Sürekli bahçemdeyim. Arkadaşım gibi konuşuyorum onlarla, yoldaşım ve sırdaşım diyorum onlara. Çiçekle ilgilenen mutlu olur" diyerek bu uğraşı herkese de tavsiye etti.


Firdevs Güler'in Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için en büyük telaşı ise bitkilerine can verecek suya ulaşmak. Bitkilerine vereceği suyu evden değil, evinin 100 metre ilerisindeki çeşmeden alarak getirdiğini belirten Güler, "Kısıtlama sırasında olur da beni dışarıda çeşmede görürlerse diye şimdiden bidonları doldurdum. Rahatım şimdi, su stoğum da hazır çiçeklerim için" diyerek kısıtlama boyunca yeteri kadar suyu olduğunu için içinin rahat söyledi.


Öte yandan korona virüs pandemisi boyunca vatandaşların evlerinde çiçek ve sebze yetiştirdiklerini ancak kendisinin 48 sene boyunca bunu yaptığı söyleyen Firdevs Hanım, "İnsanlar eve kapanınca can sıkıntısından bitki yetiştirmeye başladı. Oyalanmak için yani. Ama ben senelerdir uğraşıyorum. Salatalık fidesi almak için gittim ama kalmamış, yetiştiremiyor üreticiler de" diyerek ürettikleri ile 6 ay evden çıkmadan da yaşayabileceğini söyledi. Güler, "Mesela yaprakları için asma ektim, büyüyünce yapraklarını sarıyorum. Kendime göre evin arkasına salatalık, biber, domates ektim. 48 senedir bunu yapıyorum ve daha bir kök yeşil soğan almış insan değilim. Hep ekerim. Ürettiklerimi dolaba koyuyorum ve saklıyorum, 3-4 ay değil 6 ay daha evden çıkmadan yaşayabilirim. Yiyecek stoğum da hazır kendime göre. Hatta kızım geliyor onun da evine gönderiyorum, hatta damadım bana 'sende 6 ay kalsak yiyecek de bitmez' diyor" şeklinde konuştu.


Çiçek yetiştirmeye devam edeceğini belirten Firdevs Güler, son olarak 'seneye daha çok ekeceğim', elim ayağım tuttuğu kadar çiçek ekeceğim" diye konuştu. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ev ve bahçesinde çiçek ve sebze yetiştiren kadın Açıklaması - Son Dakika

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