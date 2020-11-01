Ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da ev ve iş yerlerine girerek, toplam 50 bin TL ile bir dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarından bir kadın ve bir suça sürüklenen çocuk bulunan 5 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 iş yeri ve 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, toplam 50 bin TL ile bir dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Biri çocuk, biri kadın 10 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adları açıklanmayan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında bir kadın ile bir suça sürüklenen çocuk bulunan 5 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.?