'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı' - Son Dakika
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'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı'

6 saat önce

TÜRKİYE Profosyonel Halı Temizleme ve Yardımlaşma Derneği (PHTYD), ev ve iş yerindeki halıların birer mikrop yuvası olduğunu belirterek, bunların 3 ayda bir yıkatılması gerektiğini açıkladı.

'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı', System.String[]

TÜRKİYE Profosyonel Halı Temizleme ve Yardımlaşma Derneği (PHTYD), ev ve iş yerindeki halıların birer mikrop yuvası olduğunu belirterek, bunların 3 ayda bir yıkatılması gerektiğini açıkladı. PHTYD Erzurum Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Arzuti, "Son günlerin büyük tehlikesi koranavirüs. Sağlık konusunda en büyük tehditle karşı karşıyayız. Bu nedenle halılar 3 ayda bir mutlaka antibakteriyel sağlıklı halı şampuanları ile derinlemesine temizlenmelidir" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsünün Türkiye'de de görülmesi üzerine yetkililer ve vatandaşlar gibi halı yıkamacılar da birtakım önlem ve tedbirler aldı. Önlemlerle ilgili aldıkları kararları açıklayan PHTYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Arzuti, "İnsan sağlığının büyük bir kısmı temizlik ve hijyenden geçer. Kişisel bakım ve temizlikten sonra gelen en önemli unsurlardan bir tanesi de özellikle evlerde bulunan halı, yatak, koltuk temizliği gelir. Halılarda biriken kampilobakter, norovirüs, mantar, güve, gözle görülmeyen mikrop, kir ve bakteriler insanların bağışıklık sistemini yavaşlatır. Koronavirüsü de buna katarsak sağlık konusunda en büyük tehditle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

'İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Bu süreçte halı yıkamacılar olarak ince ve detaylı temizlik yaptıklarını anlatan Arzuti işlem sürecini şöyle anlattı:

"Biz halı yıkamacı esnafı olarak PHTYD altında Türkiye'nin seçilmiş meslek aşkı ile seçkin iş insanları, dernek altında toplanarak insan sağlığını önemsiyor ve birtakım önlemleri de almış bulunmaktayız. Müşterilerimizden almış olduğumuz halıları fabrikamıza getiriyoruz. Halıları ilk olarak toz alma makinasında tüm toz ve bakterilerden arındırıyoruz. Sonra kontrol masasında leke ve ölçüm için inceliyoruz. Tam otomatik halı yıkama makinaları da antibakteriyel sağlıklı halı şampuanları ile derinlemesine temizliyoruz. Halılar makinada yıkandıktan sonra halı sıkma makinalarında iyice suyundan arındırıyoruz. Sonra halıları kurutmak için özel yapmış olduğumuz kapalı kurutma odalarımızda nem alma cihazlarımızla halıları 12 saatte yüzde 100 temiz ve hijyenik bir şekilde kurutuyoruz. Son işlem olarak halı hava alma makinasında bakım yaparak doğa dostu poşetlerle paketleyip müşterilerimize güvenli bir şekilde teslim ediyoruz" diye konuştu.

'HALI YIKATTIĞINIZ ŞİRKETİ ARAŞTIRIN'

Halı yıkamacılar olarak verdikleri hizmette müşterilerin sağlığını her zaman önemsediklerini vurgulayan Arzuti, "Halılarını yıkatmak isteyen tüketiciler, halılarını yıkaması için verdikleri firmanın hangi koşullarda halıyı yıkadığını araştırsın ve öğrensin. Mağdur olmasın her sektörde olduğu gibi merdiven altı halı yıkama firmaları bizim sektörde de mevcut bu tarz emek hırsızlarına fırsat vermeyiniz" dedi.


Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:25 Kaynak: DHA

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