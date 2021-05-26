EV VE İŞ YERLERİNDEN 63 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de, 10 günde girdiği 8 ev ve iş yerinden toplam 63 bin TL'lik hırsızlık yapan S.K., yakalandı. S.K., bir eve girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşanan ev ve iş yeri hırsızlıklarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. S.K., Melikgazi ilçesindeki evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

S.K.?nin son 10 günde 8 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı, 63 bin TL değerinde ev eşyası, büro malzemesi, motosiklet, bilgisayar ve televizyon çaldığı, bu sırada 15 bin TL değerinde de zarar verdiği belirlendi.

S.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Bu arada, S.K.?nin müstakil eve girmeye çalışırken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.K.?nin kapıyı zorladığı, açamayınca da içeriye pencereden girdiği görüldü.