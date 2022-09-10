EV VE İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYONDA 12 KİŞİ YAKALANDI

ADANA'da, 15 farklı olayda 450 bin liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 15 ayrı hırsızlık olayında ev ve iş yerlerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, klima ünitesi, kablo, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 12 şüphelinin önce eşkali, sonra da kimlikleri tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan G.?nin, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki müstakil bir evin balkonundan girip, cep telefonu çaldığı saptandı. Hırsızlık anları, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)