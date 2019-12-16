Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, bir iş yerinden yaptığı hırsızlık anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kayıtlarda, akşam saatlerinde iş yerine gelen şüphelilerin, içeriye girerek elektronik eşya ve kasadan bozuk paraları alıp hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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