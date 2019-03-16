Son Dakika Haberleri: Ev ve İş Yerlerine Dadanan Hırsızlar Polisten Kaçamadı

Ev ve İş Yerlerine Dadanan Hırsızlar Polisten Kaçamadı

58 dakika önce

Kayseri'de polis ekipleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişiyi yaptığı titiz çalışma ile yakaladı.

Ev ve İş Yerlerine Dadanan Hırsızlar Polisten Kaçamadı, System.String[]
Kayseri'de polis ekipleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişiyi yaptığı titiz çalışma ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 hırsızlık olayına karışan Metin K. (27), ve Mehmet A.'yı (20) yakalamak için çalışma başlattı. Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Metin K. ve Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Hırsızlara göz açtırılmıyor

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar ile kentte yaşanan hırsızlık oranlarını yüksek oranda azalttı. Ayrıca ekipler, yaşanan hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahısları kısa süre içerisinde yakalayarak adalete teslim ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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