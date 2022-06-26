Ev ve iş yerlerinin duvarlarını tuval gibi kullanıyor - Son Dakika
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Ev ve iş yerlerinin duvarlarını tuval gibi kullanıyor

26.06.2022 10:28
Ev ve iş yerlerinin duvarlarını tuval gibi kullanıyor

GAZİANTEP'te yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Aşkar (58), ev ve iş yeri duvarlarını tuval gibi kullanıp tabloları aratmayan 3 boyutlu eserler ortaya çıkarıyor.

GAZİANTEP'te yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Aşkar (58), ev ve iş yeri duvarlarını tuval gibi kullanıp tabloları aratmayan 3 boyutlu eserler ortaya çıkarıyor. Aşkar, "Resim hayatın her alanında olmalı. Bu yüzden insanların sürekli bulunduğu ortamlarda sanat olması gerektiği düşüncesiyle ev ve iş yerlerine istek üzerine 3 boyutlu resimler yapıyorum" dedi.

Suriye'de resim yaparak geçimini sağlayan Yusuf Aşkan, 10 yıl önce ailesiyle birlikte çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye gelerek, Gaziantep'in İslahiye ilçesine yerleşti. Yusuf Aşkar, resim tutkusuna devam ederek 3 boyutlu çalışmalarla ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendirdi.

Yusuf Aşkar, ilçedeki birçok iş yerine ve vatandaşların evlerinin duvarlarına resimler çizdiğini belirterek, sanatın insanın gözünün gördüğü her yerde olması gerektiğini söyledi.İlçedeki birçok iş yerinin duvarlarını süslediğini aktaran Aşkar, "Duvarlara sanatımı yansıtmaktan mutluluk duyuyorum. 2012 yılında ailemle çatışmalardan kaçıp buraya geldik. Günlük işlerde çalışıyordum ama sanattan kopamadım. Artık ev ve işyerlerinin duvarlarını 3 boyutlu resimlerle süslüyorum. Güvenli ortam sağlanması ile doğup büyüdüğüm, topraklara geri dönüp hayatımı ve sanatımı Suriye'de sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev ve iş yerlerinin duvarlarını tuval gibi kullanıyor - Son Dakika

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