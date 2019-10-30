Ev ve İşyerinin Güvenliğinde Profesyonel Hizmet

Genç ve deneyimli personeli ile ev, ofis, işyeri ve benzeri mekanlarda hem iç hem de dış güvenliği en iyi şekilde tesis eden firmamız, son teknoloji cihazları kullanmasının yanı sıra bu cihazlardan maksimum verim almak adına güvenlik sistemlerinin kurulumunda profesyonel hizmet sunmaktadır.

Kablolu ve kablosuz alarm sistemleri konusunda uzman ekibe sahip firmamız, günümüzde her bütçeye uygun cazip hizmetler sunarak sektörde adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir. İşyerinin ya da evin güvenliğinde ilk akla gelen ekipmanların başında muhakkak güvenlik kameraları ve alarm sistemleri gelmektedir. Güvenlik kameralarının hangi mekanda hangi açı için kullanılacağının belirlenmesi kesinlikle üst düzey profesyonellik ve deneyim isteyen bir konudur. Bu sebeple her ne kadar son teknoloji kamera sistemine sahip olsanız da bu sistemin işini bilen, tecrübeli kişiler tarafından kurulmaması durumunda birtakım güvenlik zafiyetleri ortaya çıkabilmektedir.

Hırsızların da günümüzde bu tür güvenlik zafiyetleri konusunda çok gözü açık davrandıklarını söylemek mümkündür. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde her ne kadar güvenlik kameralarının ve alarm sistemlerinin kullanımı artsa da hırsızlık vakaları yaşanmaya devam etmektedir. Eskiye nazaran daha az gelişmiş olsa da bu tür vakalarda hırsızlar özellikle kameralı ve alarmlı olmasına rağmen birtakım güvenlik açıkları bulunan mekanları tercih ederek tek bir soygun girişiminde sonuca ulaşıp yakalanmadan ortadan kaybolabilmektedirler. Bu sebeple ev ve işyeri güvenliğinde sadece güvenlik kamerasına ya da alarm sistemlerine sahip olmak yeterli değildir. Bu tür durumlarda güvenliğin üst düzeyde tesis edilebilmesi için deneyim, yaratıcılık ve çözüm odaklı bakış açısı gerekmektedir.

Satış Sonrası Servis Hizmeti

Firmamızın tecrübeli personeli, bu bilince erişmiş müşterilerimize üst düzey kalitede hizmet sunarak, hiçbir güvenlik zafiyetine mahal vermeden işlerini büyük bir titizlikle yerine getirmektedir. Güvenlik sistemlerinin seçiminden kurulumuna, kurulum hizmetlerinden test aşamasına, test döneminden satış sonrası garanti ve servis hizmetine kadar oldukça geniş kapsamda faaliyet gösteren tecrübeli çalışanlarımız, bugüne kadar edindikleri tecrübeleri görev aldıkları tüm işlerde hiçbir çekince görmeden tüm samimiyetleri ile ortaya koymaktadır. Bu sebeple müşteri memnuniyeti sağlayan firmamız, özellikle İstanbul'un belirli semtlerinde en çok tercih edilen ve yine aynı şekilde sektörde en çok tavsiye edilen firma konumunda yer almaktadır.

Günümüzde güvenlik sistemlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler, hem güvenliğin üst düzeye çıkarılmasını hem de uygun maliyetle maksimum verim alınmasını sağlamaktadır. Geçmiş dönemde sadece büyük işyerleri ve villa gibi yüksek gelir grubuna sahip kişilerin konutlarında kurulabilen bu tür kablolu ve kablosuz kamera sistemleri ile alarm sistemleri , artık uygun maliyetleri ile her bütçeye uygun fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır. Güvenlik konusunda maliyet hesabına çok takılı kalınmadan en uygun seçeneklerin tercih edilmesi de sık sık tavsiye edilmektedir. Bu nedenle 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren firmamızın profesyonel hizmetlerinden gönül rahatlı ile yararlanabilir, eviniz ya da işyeriniz için gerekli olan son teknoloji cihazların seçiminden kurulumuna kadar tüm hizmetleri firmamızın tecrübeli personelinden çok uygun fiyatlar ile satın alabilirsiniz.

Ev ve İşyeri Güvenliğinde Hangi Kamera Tercih Edilmelidir?

Firmamız ev ve işyeri güvenliğinde üst düzey kalitede hizmet sunduğu için müşterilerimize sadece yüksek teknolojiye sahip kamera sistemleri satışı yapmamaktadır. Son teknolojiye sahip, kullanışlılığı yüksek olan bu cihazların yanı sıra aynı zamanda hangi mekanlar için hangi kamera modellerinin tercih edilmesi konusunda da müşterilerimizi bilgilendiren deneyimli ekibimiz, bu sayede hiçbir güvenlik açığına mahal vermeden en profesyonel sonuçlara imza atmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde güvenliğin tesis edilmesinde ve suçluların caydırılmasında çok büyük bir etkiye sahip olan güvenlik kameraları, hırsızlık, gasp ve tehdit gibi sorunların önlenmesinde çok faydalı olmaktadır. İnsanların evlerini ve işyerlerini korumak için aldıkları önlemlerin başında gelen güvenlik kamarası sistemleri analog ve ip kamera sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Hangi sistemin sizin eviniz ya da işyeriniz için en uygun olduğunu ve hangi sistem ile kamera sisteminden maksimum verim alabileceğinize dair hayati önem taşıyan bilgileri firmamızın tecrübeli personelinden alabilirsiniz.

Günümüzde ev ve işyerlerinin güvenliğinin sağlanmasında en çok tercih edilen güvenlik kameralarından bazıları şunlardır:

Bullet Güvenlik Kamerası

Dome Güvenlik Kamerası

Taret Güvenlik Kamerası

PTZ Güvenlik Kamerası

Fisheye Balıkgözü Güvenlik Kamerası

Çok Mercekli- Multi Sensör Güvenlik Kamerası

İp Kamera Özellikleri Nelerdir?

Bu kamera sistemleri arasında en çok tercih edilen kamera modellerinden biri de İp kamera özellikleridir. Son teknoloji cihazlar olarak karşımıza çıkan İp kameralar sayesinde görüntüler hızlı bir şekilde aktarılmaktadır. Yani kameranın algıladığı görüntüler, dünyanın her yerinden bilgisayar vasıtasıyla veya akıllı telefonlar aracılığıyla anında izlenebilmektedir. Bir nevi kameradan canlı yayın şeklinde ifade edilebilecek bu sistem özellikle ev ve işyerinin güvenliğinde sürekli tetikte olması gereken kişilerin ilk tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son derece teknolojik olan bu kamera sistemleri sadece görüntü kalitesi ile değil aynı zamanda ses iletme yetenekleri ile de tercih edilmektedir. Yüksek çözünürlüğe sahip olan bu tür İp kameralar, ses algılama özellikleri ile anında görüntü ve ses boyutundan mekanın güvenliğinde etkili çözümler ortaya koymaktadır. Kurulumunda da pratik sonuçlar ortaya koyan bu cihazların yeni teknolojiye uygun olarak kablosuz olmaları sebebiyle ev ve işyeri sahiplerine hem kullanım kolaylığı hem de iç mekanlarında daha fazla hareket alanı sağlanmaktadır.

Kamera Sistemi Kurulumunda Profesyonel Hizmet

2000 yılından bu yana İstanbul'un pek çok semtinde yüzlerce projeye imza atan firmamız, sektörün bugün geldiği noktada müşterilerin nezdinde en güvenilir ve köklü firmalardan biri olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kamera sistemi seçerken de bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, kurulumun nereye ve ne şekilde yapılacağı konusunda deneyimli kişilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Profesyonel firmamızın alanında deneyimli personeli sayesinde ev ve işyerinizin maksimum güvenliğinin sağlanması için gerekli olan profesyonel kamera kurulumu hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Bunun yanı sıra sadece kamera sistemlerinin en ince ayarıyla yerleştirilmesinde değil aynı zamanda ev veya işyeri gibi mekanların maksimum güvenliğinde etkili olan alarm sistemlerinin de başarılı bir şekilde yerleştirilmesinde titizlikle çalışan personelimiz, bu hizmetlerini güler yüzlü bir şekilde yerine getirmesiyle de sektörde adından sıkça söz ettirmektedir. Geçmişten günümüze müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetleri ile öne çıkan firmamızın dinamik ve tecrübeli ekibi, güvenlik için kamera sistemleri kurulumundan sonra da gerekli olan destek ve servis hizmetini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Son yıllarda özellikle güvenlik sistemleri konusunda artış gösteren teknolojik gelişmelerin akabinde kamera ve alarm sistemlerinde kullanılan son model cihazların fiyatları da her bütçeye uygun bir seviyeye gelmiştir. Firmamızın geniş ürün yelpazesinde yer alan kameralar ve alarm sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz ;https://www.dataguvenlik.com.trinternet sitemiz üzeriden bizlere kolaylıkla ulaşa bilirsiniz, veyaTelefon numaraları: 444 22 74 - 0212 619 11 11 -0216 572 55 10 Üzerinden iletişime geçebilirsiniz.