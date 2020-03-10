Ev ve mutfak eşyaları fuarına tamamı yerli 180 üretici firma katılıyor - Son Dakika

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün bahar sezonu fuarı HOST İstanbul'da stant alanları dolarken, tamamı yerli 180 üretici firma fuara katılım gösterecek.

Tarsus Turkey'den yapılan açıklamaya göre, 10 milyar dolarlık Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün, İstanbul ile birlikte Anadolu'nun dört bir yanından 180 yerli üreticisi, HOST İstanbul 2020'de dünyaya açılacak. Tarsus Turkey tarafından 26-29 Mart tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek HOST İstanbul fuarında, " Cam, Porselen, Seramik, Metal Mutfak Eşyaları, Plastik Ev Gereçleri, Bahçe Aksesuarları, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri" alanlarındaki yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlar bir arada sergilenecek. İstanbul ve Anadolu'nun dört bir yanından üretici firmaların, dünya ile buluşacağı fuarda bu yıl 500 milyon dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Ebru Causey, "Hem yerli üreticiler, hem de yurt içi ve yurt dışı perakendeciler, HOST İstanbul'u fırsat olarak görüyor. Bu yıl 180 firmanın katıldığı fuarda hiç boş yer kalmazken, ziyaretçi kayıtlarımız da rekora koşuyor." dedi.

Hem Anadolu'dan büyük satın almacıların, hem de dünyanın önde gelen 100 perakende devinin de aralarında olduğu yurt dışındaki satın alma profesyonellerinin, HOST İstanbul 2020'ye yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyen Causey, "Dünya standartlarında kaliteli ürün arayışında olan küresel satın almacılar, HOST İstanbul'daki "Made in Türkiye" etiketli ürünleri görmeyi iple çekiyor." dedi.