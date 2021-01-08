Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi

08.01.2021 12:09
Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi, System.String[]

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatı 2020'de 2 milyar 555 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatı 2020'de 2 milyar 555 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nden (EVSİD) yapılan açıklamaya göre, üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan sektörün 2020 yılı ihracatı önceki yıla göre salgına rağmen yüzde 0,1 artış gösterdi.

En fazla ihraç edilen ürün grubu yüzde 35,5 ile elektrikli küçük ev aletleri olurken, onu yüzde 31,3 ile metal mutfak eşyaları, yüzde 17, 3 ile plastik ev ve mutfak eşyaları, yüzde 11,4 ile cam sofra ve mutfak eşyaları ve yüzde 4,4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti.

Sektörün geçen yıl yaptığı toplam ihracatın yüzde 54,8'i Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Avrupa'yı yüzde 23,2 ile Orta Doğu, yüzde 14,5 ile Afrika, yüzde 2,1 ile ABD, yüzde 1,9 ile Latin Amerika ve yüzde 0,6 ile Asya izledi.

Avrupa kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya şeklinde sıralandı. Orta Doğu'da ise en yüksek ihracat Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'a yapıldı.

"İkinci yarıda üretim kapasitelerimiz doldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, mart, nisan ve mayıs aylarında yüzde 50'lere varan daralma yaşayan sektörün hazirandan başlayarak ciddi bir toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

Dünya için kayıp olarak nitelendirilen bir yılda ihracatı artırmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu bildiren Önder, "Ancak bu tesadüf değil. Bu başarıda 6 yıldır dünyanın birçok bölgesinde yaptığımız heyetler ve katıldığımız fuarların ciddi katkısı oldu." ifadesini kullandı.

Önder, kendilerinin de bu süreçte dijital teknolojileri sonuna kadar kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dernek olarak üyelerimizi yeni dünya düzeni kapsamında küresel ticaretin yeni dinamikleri ile ilgili sürekli bilgilendirdik ve sektöre destek olmaya çalıştık. Bunların sonucunda 2020'nin son 7 ayında sürdürülebilir bir büyüme sağladık ve bugün geldiğimiz noktada üreticilerimizin üç aylık üretim kapasiteleri doldu. Pandeminin getirdiği sıkıntıların yanı sıra lojistik ve ham madde konularında sıkıntı yaşamamıza rağmen 2020'yi büyümeyle kapatmak bizler için çok değerli. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürecektir. Yeter ki üreticilerimizin önünü açalım."

"2021 için çalışmalara başladık"

Burak Önder, 2020'nin ikinci yarısında sağlanan başarılı grafiğin ve Türkiye'nin rakipleri Fransa ve Amerika gibi ülkelerin ihracatındaki düşüşün bu yıla ve geleceğe ilişkin çalışmalarını şekillendirmeye başladığını belirtti.

Özellikle güçlü oldukları Avrupa pazarındaki paylarını daha da artırmak ve pazar payının düşük olduğu ülkelerde konumlarını güçlendirmek hedefinde olduklarını vurgulayan Önder, "Bu amaçla 'EvsidConnect' adını verdiğimiz online heyet organizasyonlarının ilkini şubatta Latin Amerika pazarına yönelik gerçekleştireceğiz. Benzer şekilde martta İngiltere ve Baltık ülkelerine yönelik ikinci organizasyonumuzu yapacağız." bilgilerini verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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