Son Dakika Haberleri: Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri Kolombiya pazarında
Son Dakika Güncel Haber

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri Kolombiya pazarında

1 saat önce

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, dernek çatısı altındaki 21 Türk firmasının yetkililerinin Kolombiya'dan 10 konteynerlik sipariş aldığını söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri Kolombiya pazarında, System.String[]
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, dernek çatısı altındaki 21 Türk firmasının yetkililerinin Kolombiya'dan 10 konteynerlik sipariş aldığını söyledi.
Önder, Latin Amerika ve özellikle Kolombiya pazarından ithalatçılar ve zincir marketlerden oluşan müşterileri ile Bogota'da B2B (firmadan firmaya) görüşmeleri gerçekleştirdiklerini anlattı.
Bölgeden Kolombiya dahil 10 ülkenin 45 zincir market ve ithalatçısı ile temas kuran Türk firmalarının toplamda 588 iş görüşmesi yaptığını dile getiren Önder, Kolombiya'yı merkez alarak Latin Amerika pazarında kalıcı hale gelmek istediklerini kaydetti.
Kolombiya'da dernek çatısı altındaki 21 Türk firmasının, Exito, Homecenter, D1, Divan gibi büyük markalar ve zincir marketlerle görüştüklerini anlatan Önder, "Firmalarımızdan 8'i siparişle döndü. Geçen yıl da sipariş almıştık ama bu yıl görüşme esnasında siparişler geldi. Ekonomik değeri tam hesaplanmadı fakat toplamda 10 konteynerlik sipariş alındı." dedi.
Önder, Latin Amerika'dan Kolombiya dışında Meksika, Peru, Şili, Uruguay, Paraguay, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Panama ve Peru'dan ithalatçılar ve zincir marketlerle temas kurduklarını kaydetti.
Meksika'ya ayrıca bir sayfa açmayı planladıklarını belirten Önder, bunun için Türk Hava Yollarının (THY) Meksiko seferlerine başlamasını beklediklerini ifade etti.
Önder, bölgeye ilk etapta 250 milyon dolarlık bir ihracat hedeflediklerini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:56 Kaynak: AA
Latin Amerika, Kolombiya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hülya Avşar, banyo sonrası pozuyla takipçilerini mest etti Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif Mansur Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 08:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri Kolombiya pazarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]