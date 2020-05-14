Ev ve mutfak eşyaları sektörü destek bekliyor - Son Dakika
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Ev ve mutfak eşyaları sektörü destek bekliyor

6 saat önce

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Firmalarımızın yüzde 74'ü, nisan ayında ihracat oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde düştüğünü belirtti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü destek bekliyor, System.String[]

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Firmalarımızın yüzde 74'ü, nisan ayında ihracat oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde düştüğünü belirtti. Kapasitenin eski düzeyine gelmesi için firmaların yüzde 50'si üç aydan uzun bir süreyi is¸aret ederken, digˆer yarısı üç aydan kısa süreyi öngörüyor." ifadelerini kullandı.

EVSİD Başkanı Burak Önder, yaptığı yazılı açıklama ile sektör genelinde yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre salgın nedeniyle ihracat yüzde 40'ın üzerinde düşüş gösterirken, Afrika ve Ortadoğu pazarları diğer alternatif ihracat ülkelerine göre daha hızlı açılacak ancak bu yılın genelinde bir belirsizlik hakim olacak.

Pandeminin, mutfak eşyaları sektöründe üretimin yüzde 98'ini olumsuz etkilediğini belirten Önder, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın yüzde 74'ü, nisan ayında ihracat oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde düştüğünü belirtti. Kapasitenin eski düzeyine gelmesi için firmaların yüzde 50'si üç aydan uzun bir süreyi is¸aret ederken, digˆer yarısı üç aydan kısa süreyi öngörüyor. Afrika ve Ortadogˆu görece daha kısa sürede açılacak pazarlar olarak görülse de genel olarak salgının seyrini izlemek gerektiği görüşü hakim. Firmalarımızın tamamı yurt dışı fuarların haziran-ağustos döneminde bas¸lamasına sıcak bakmıyor. Eylül-ekim dönemi için yüzde 26'sı katılım gerçekles¸tirebilecegˆini ifade ederken, üreticilerimizin büyük çogˆunlugˆu 2021 S¸ubat ayını is¸aret etmis¸ durumda."

Çıkan sonuçların yaşanan zor dönemin bir özeti olduğunu ifade eden Önder, küresel ölçekte çok zor bir dönemden geçildiğini anımsattı.

Önder, 2020 yılı için ülke olarak hedeflenen 40 milyar dolarlık gelirin büyük bir kısmının elde edilemeyecek gibi göründüğünü aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçten, bu krizden hızlı çıkabilmemiz için elimizdeki en önemli iki enstrüman sanayi ve ihracat olacak. Mutfak eşyaları sektörünün odak noktası da ihracat. Bu noktada tedarik zinciri ve finansal yapımızda oluşan hasarları minimize etmek çok önemli. Ham madde tedariki, lojistik, ambalaj, personel istihdamı, pazarlama gibi tüm katmanlarda sıkıntılar yaşanıyor ve önlem almazsak korona salgını sona erdiğinde de bizleri çok kolay bir süreç beklemiyor. Bu nedenle üretimleri durma noktasına gelen, ihracatı Türkiye genel ihracatının üzerinde yaklaşık yüzde 70'ler oranında düşüş gösteren sanayicilerimize mutlak suretle destek olmamız gerekiyor. Sektörümüzün mücbir sebebe dahil olması gerek."

Burak Önder, daha proaktif davranarak çek ödemelerinde KGF kolaylığı, etkili bir KDV reformu, sanayiye elektrik ve doğal gazda indirim, KDV alacakları kadar firmalara koşulsuz kefalet verilmesi gibi aksiyonlar alınabilmesi durumunda çarkların yeniden dönmesinin sağlanabileceğini bildirdi.

İhracat, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:20 Kaynak: AA


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