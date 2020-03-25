Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor - Son Dakika Ekonomi

Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor

6 saat önce

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Son iki yıldır dünyayı karış karış dolaşan ve toplam ihracata katkı vermek için gecesini gündüzüne katan ev ve mutfak eşyaları sanayicileri de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi...

Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor, System.String[]

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Son iki yıldır dünyayı karış karış dolaşan ve toplam ihracata katkı vermek için gecesini gündüzüne katan ev ve mutfak eşyaları sanayicileri de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istiyor." ifadelerini kullandı.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, 5 kıtada 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörü, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıklanan mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak vergi mükellefleri ve iş kolları arasında yer almayı talep ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe mücbir sebebin sadece demir, çelik, alüminyum ve bakırdan mamul ürünleri kapsadığını, fakat yine aynı sektörde faaliyet gösteren porselen, seramik, cam ve plastik ürünleri kapsamadığını, bu doğrultuda "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine dahil olmak istediklerini bildirdi.

Türk mutfak sanayisinin dev bir sektör olduğunu ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Aynı müşteri kitlesine hitap ediyoruz ve yine aynı STK'lar bünyesinde temsil ediliyoruz. Bu dönemde işsizliğin artmaması için istihdamı korumamız ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamamız gerekiyor. Son iki yıldır dünyayı karış karış dolaşan ve toplam ihracata katkı vermek için gecesini gündüzüne katan ev ve mutfak eşyaları sanayicileri de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istiyor. 5 kıtada 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve geçtiğimiz yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan, emek yoğun bir sektörüz. Mutfak sektöründe endüstriyel metal ile endüstriyel porseleni, camı, plastiği ve porseleni ayırmak işin doğasına aykırı. Devletimizin bunu göz ardı etmeyeceğinin bilincindeyim. Bu noktanın gözden kaçtığını düşünüyorum. Bakanlığımız ve devlet yetkililerimiz mutlaka gereken hassasiyeti gösterecektir, buna inancım tam."

Koronavirüs, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:43:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]