Son Dakika Haberleri: Ev ve mutfak eşyalarında ihracat hedefi 3 milyar dolar

Ev ve mutfak eşyalarında ihracat hedefi 3 milyar dolar

1 saat önce

Geçtiğimiz yılı 2 milyar 531 milyon dolar ihracatla tamamlayan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 2019 için ihracat hedefini yüzde 15 yükselterek 3 milyar dolar olarak belirledi.

Ev ve mutfak eşyalarında ihracat hedefi 3 milyar dolar, System.String[]
Geçtiğimiz yılı 2 milyar 531 milyon dolar ihracatla tamamlayan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 2019 için ihracat hedefini yüzde 15 yükselterek 3 milyar dolar olarak belirledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:10 

İhracat, Ekonomi
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