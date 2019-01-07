Ev ve mutfak eşyalarında ihracat hedefi 3 milyar dolar
1 saat önce
Geçtiğimiz yılı 2 milyar 531 milyon dolar ihracatla tamamlayan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 2019 için ihracat hedefini yüzde 15 yükselterek 3 milyar dolar olarak belirledi.
Geçtiğimiz yılı 2 milyar 531 milyon dolar ihracatla tamamlayan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 2019 için ihracat hedefini yüzde 15 yükselterek 3 milyar dolar olarak belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:10
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