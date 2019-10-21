Son Dakika Haberleri: Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik eğitim
Son Dakika Güncel Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik eğitim

Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik eğitim

1 saat önce

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine yönelik eğitim programı düzenlenecek. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yerlerine yönelik eğitim, System.String[]

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, ev ve süs hayvanları satan iş yeri sahiplerine yönelik 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında eğitim programı düzenlenecek.

Eğitim programı kapsamında, ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve iş yeri açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ve hayvan bakımı ile beslenmesi konularında ev ve süs hayvanları satan iş yeri sahiplerine bilgilendirme sağlanacak. Eğitim programına katılmak isteyenlerin 24 Ekim tarihine kadar Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. İki gün sürecek eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
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