Ev yanarak kül oldu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Özlükent Mahallesi'nde Hasan Akdemir'e ait evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yetkililere haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - ORDU