Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi - Son Dakika
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Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi.

Ev yandı; 7 kişilik aile dumandan etkilendi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, çıkan yangında evde bulunan 7 kişilik aile dumandan etkilendi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Ardıç ailesine ait evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:31 Kaynak: DHA
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