EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Dün saat 17.00 sıralarında Narenciye Mahallesi'nde Aynur Aytekin'e ait evin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimse bulunmadığı belirtilirdi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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