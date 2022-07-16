EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

16.07.2022 11:17

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 17.00 sıralarında Narenciye Mahallesi'nde Aynur Aytekin'e ait evin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimse bulunmadığı belirtilirdi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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