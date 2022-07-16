Dün saat 17.00 sıralarında Narenciye Mahallesi'nde Aynur Aytekin'e ait evin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimse bulunmadığı belirtilirdi.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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