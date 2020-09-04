Ev yangında zarar gördü - Son Dakika

Ev yangında zarar gördü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı binanın zeminindeki dairede, yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 128 Sokak'taki 3 katlı binanın zeminindeki dairede, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi Nazilli Bölgesi İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine mahalleye geldi. Yapılan çalışmayla yangın söndürüldü. Evin içerisinde bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu. Öte yandan çatıda bulunan Terrier cinsi 'Prenses' isimli köpek, evden yükselen dumanlardan etkilendiği anlaşıldı. Köpeğe oksijen tedavisi uygulandı, veterinere götürüldü. Bunun yanında söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de oksijen tedavisi uygulandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.