Son Dakika Haberleri: Ev Yangını

Ev Yangını

14 dakika önce

Bilecik'te çıkan ev yangınında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te çıkan ev yangınında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak No: 31/1'de Sami Erçin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yabancı(Afganistan) uyruklu kişilerin kaldığı, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi. Sokağın dar olması sebebiyle itfaiye aracı geçiş yapmakta zorlandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Ev sahibi Sami Erçin, evde kalan şahısların bugün evden taşındığını kendisinin de yeni öğrendiğini belirtti.

Yangına yardım etmek için geldiğini söyleyen mahalle sakini Emine Tuna; "Komşular yangın var diye zile basılar bende bakmaya geldim kimin evi, hangi komşunun evi yandı diye. Evde 4 Afganlı kalıyordu. Allah'tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Bilecik, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 02:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]