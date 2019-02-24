Ev Yangını
14 dakika önce
Bilecik'te çıkan ev yangınında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik
'te çıkan ev yangınında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
Temenna Sokak No: 31/1'de Sami Erçin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde yabancı(Afganistan
) uyruklu kişilerin kaldığı, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi. Sokağın dar olması sebebiyle itfaiye aracı geçiş yapmakta zorlandı. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Ev sahibi Sami Erçin, evde kalan şahısların bugün evden taşındığını kendisinin de yeni öğrendiğini belirtti.
Yangına yardım etmek için geldiğini söyleyen mahalle sakini Emine Tuna; "Komşular yangın var diye zile basılar bende bakmaya geldim kimin evi, hangi komşunun evi yandı diye. Evde 4 Afganlı kalıyordu. Allah'tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:32 Kaynak: AA
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