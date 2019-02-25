Son Dakika Haberleri: Ev Yangını

Ev Yangını

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dağmarmara Mahallesi'nde Mert Battal'a ait tek katlı evde kimsenin bulunmadığı sırada nenüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gözler ve Çal şubesi ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, evdeki yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğini belirtti.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:00 Kaynak: AA

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