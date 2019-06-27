Ev yangını
33 dakika önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı metruk evde hasar meydana geldi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:20 Kaynak: AA
'nin Merkezefendi
ilçesinde çıkan yangında iki katlı metruk evde hasar meydana geldi. Muratdede Mahallesi
390 Sokak'ta kullanılmayan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, binayı saran ve yan binalara sıçrama tehlikesi olan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor
Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı