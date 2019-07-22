Son Dakika Haberleri: Ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Ev yangını

38 dakika önce

Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ev yangını, System.String[]
Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesinde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kalanlar kapı ve pencereleri kırarak dışarıya çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrası söndürdü.
Yangın sonrası evde kullanılmaz hale geldi.
Velimeşe, İtfaiye, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:31:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]