Ev yangını
38 dakika önce
Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ergene Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:53 Kaynak: AA
ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Velimeşe
Mahallesinde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kalanlar kapı ve pencereleri kırarak dışarıya çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrası söndürdü.
Yangın sonrası evde kullanılmaz hale geldi.
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