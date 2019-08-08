Son Dakika Haberleri: Ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Ev yangını

30 dakika önce

Zonguldak'ta tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi Filiz Sokak'ta, 65 yaşındaki Murat Gebedek'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini fark eden ve bağırma seslerini duyan Gebedek'in ablası, kardeşini evden çıkararak durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürdü. Evde maddi hasar oluştu.
Öte yandan müdahale sırasında ayağını burkan itfaiye ekibinden Ali Üretürk yaralandı.
Mahalle muhtarı Mehmet Zaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz yangının olduğu yere geldiklerini belirterek, "Tek kişi yaşayan bir vatandaş. Yangının neden çıktığı belli değil. Tahmin ediyorum, elektrik kontağından olabilir. Ablası onu kurtardı içeriden, biz daha sonra geldik. Ev komple yandı. İtfaiye hemen geldi müdahale etti ama bir anda yandı." diye konuştu.
Zonguldak, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı
Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]