Son Dakika Haberleri: Ev yangını
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Ev yangını

54 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üç katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üç katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Mehmet Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Eskipazar, Karabük, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:24 Kaynak: AA
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