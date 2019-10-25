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Ev yangını

26 dakika önce

Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın Hikmet Ürek'e ait birinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Binanın üst katları da alevlerden etkilendi.

Bina sakinleri, dumandan etkilenmemeleri amacıyla tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ev yangını

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:35 Kaynak: AA
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