Son Dakika Haberleri: Ev Yangını - Aydın

Ev Yangını - Aydın

1 saat önce

Aydın'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Aydın'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde Doğukan Kınalı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:09 Kaynak: AA

Kınalı, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Koray Aydın'dan "İstifa Etti" İddialarına İlk Açıklama! Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor? Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:14:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev Yangını - Aydın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]