Ev yangını cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Esenevler Mahallesi 373. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Caner'in (71) ikametinin çatı henüz belirlenemeyen nedenle katında yangın çıktı.

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