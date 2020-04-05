Ev yangını cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Esenevler Mahallesi 373. Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Caner'in (71) ikametinin çatı henüz belirlenemeyen nedenle katında yangın çıktı.
Caner, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangın, cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.