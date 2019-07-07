Ev yangını - ERZİNCAN
1 saat önce
Erzincan'da ikamet eden ve Yozgat'ta bulunan akrabalarını ziyarete giden ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:08 Kaynak: AA
'da ikamet eden ve Yozgat
'ta bulunan akrabalarını ziyarete giden ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi
'nde ikamet eden Fikret Fırat
'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden komşular, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi
itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Fırat'ın, bir süre önce Yozgat'ta bulunan akrabalarını ailesi ile ziyarete gittiği ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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