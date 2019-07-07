Son Dakika Haberleri: Ev yangını - ERZİNCAN
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Ev yangını - ERZİNCAN

1 saat önce

Erzincan'da ikamet eden ve Yozgat'ta bulunan akrabalarını ziyarete giden ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da ikamet eden ve Yozgat'ta bulunan akrabalarını ziyarete giden ailenin evi, yangında kullanılamaz hale geldi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Fikret Fırat'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden komşular, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Fırat'ın, bir süre önce Yozgat'ta bulunan akrabalarını ailesi ile ziyarete gittiği ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Ev yangını - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:08 Kaynak: AA
Erzincan, İtfaiye, Yozgat, Fırat, Güncel
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