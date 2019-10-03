Son Dakika Haberleri: Ev yangını hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Ev yangını hasara neden oldu

32 dakika önce

Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden olurken içeride mahsur kaldığı düşünülen evin sakini çobanı kurtarmak için itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber edildi.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden olurken içeride mahsur kaldığı düşünülen evin sakini çobanı kurtarmak için itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber edildi.

Yalnızbağ Mahallesi Mehmet Akif Sokağı'nda muhtarlığa ait çoban evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evi sarması üzerine vatandaşlar çoban Kürşat Çoşgun'nun da evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu.

Yangını kontrol altına almak için çaba harcayan itfaiye görevlileri, öte yandan mahsur kaldığı öne sürülen Coşgun'u kurtarmak için gaz maskeleri takarak eve girdi.

Ekiplerce evde kimsenin bulunmadığı yönünde yapılan tespit sonucu görevliler ve mahalleli rahat nefes aldı.

Evi yanan çoban kahvehanede bulundu

Bunun üzerine araştırma yapan jandarma görevlileri ise çobanın yangından önce mahalledeki kahvehaneye gittiğini ve olay sırasında burada olduğunu belirledi.

Yaklaşık bir saat süren müdahale ile söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Ev yangını hasara neden oldu

Jandarma, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçının Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 04:30:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev yangını hasara neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]