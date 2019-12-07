Ev yangını hasara yol açtı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:31 Kaynak: AA
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Gökbel köyünde, Şükrü İncebacak'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Yenice Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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