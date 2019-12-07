Son Dakika Haberleri: Ev yangını hasara yol açtı
Son Dakika Güncel Ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Ev yangını hasara yol açtı

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Gökbel köyünde, Şükrü İncebacak'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Yenice Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev yangını hasara yol açtı

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 22:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev yangını hasara yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]