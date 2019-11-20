Ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

Bozüyük'te Yediler Mahallesi'nde bulunan bir evde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Yediler Mahallesi 571. Sokak'ta bulunan bir evde sabah saatlerinde çıkan yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olayda polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Çatı katında başlayan yangının sabah saatlerinde ve mahalle sakinlerinin uyanık olduğu bir anda gerçekleşmiş olması büyük bir facianın önüne geçerken, can kaybı ve yaralı olmaması sevindirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BİLECİK