Ev Yangını - Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Kassel Sokak'taki bir apartmanın zemin katında bulunan İbrahim Yalçın'ın ikamet ettiği evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın nedeniyle binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Palu Ailesi Olayına Savcılık Yayın Yasağı Getirdi

Kamu Sosyal Tesis Ücretleri Güncellendi! İşte Tesislerden Yararlanmak İsteyenler Ödeyeceği Ücret

Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi