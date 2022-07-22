Ev yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Ev yangını paniğe neden oldu

22.07.2022 19:34

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yarhasanlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında bulunan bir evde çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın yandaki evlere sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

Evde maddi hasar meydana gelirken, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis evin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

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