Ev yangını paniğe neden oldu

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

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