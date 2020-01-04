Ev yangınına TOMA ile müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ev yangınına TOMA ile müdahale - Son Dakika

Ev yangınına TOMA ile müdahale

7 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Moda Mahallesi'nde İlhami Arıcı'ya ait evde, bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.

Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Ev yangınına TOMA ile müdahale

Şemdinli, Hakkari, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Son Dakika Haberleri
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 00:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ev yangınına TOMA ile müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]