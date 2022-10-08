Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika
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Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

08.10.2022 00:57
Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairede çıkan ve içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yangın ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dairede çıkan ve içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yangın ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokak üzerinde güvenlik sıkı tutuldu

Olayın ardından iki taraftan da şerit çekilen sokak tamamen insan ve araç trafiğine kapatıldı. Sokağa hayatını kaybeden genç kızın yakınları hariç kimsenin girmesine izin verilmedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri saatlerce bölgeden ayrılmadı. Hayatını kaybeden genç kızın yangın sırasında evde yalnız olduğu iddia edildi. Genç kızın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi. Genç kızın asıl ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, konuyla ilgili detaylı ve geniş çaplı incelemelerinin devam ettiği belirtildi. - KOCAELİ

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Son Dakika | Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Son Dakika | Evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1. katına sıçradı Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1. katına sıçradı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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