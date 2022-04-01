Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı - Son Dakika

Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki bir kaç oyuncağı kaldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki Enes Güler, hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye ise sadece evinin önündeki bir kaç oyuncağı kaldı.

Olay, ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi 8002 Sokaktaki bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Güler'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının biranda büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti, içerde bulunan 3 yaşındaki Enes Güler, baygın olarak dışarı çıkartıldı. Çocuk, hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yarım saat yapılan müdahaleye rağmen küçük Enes, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren çocuğun ailesi ise hastane önünde göz yaşı döktü.

Yangınla ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Rüstem Koç, "Yangına komşularla birlikte vardık çok duman olduğu için içeri giremedik. Bir süre sonra itfaiye ekibi geldi mahsur kalan çocuğu çıkardı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne yolladık. Yangının elektrikten çıkma ihtimali olduğu söylendi" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptığı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.