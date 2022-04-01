Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı

01.04.2022 21:45

Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki bir kaç oyuncağı kaldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki Enes Güler, hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye ise sadece evinin önündeki bir kaç oyuncağı kaldı.

Olay, ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi 8002 Sokaktaki bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Güler'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının biranda büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti, içerde bulunan 3 yaşındaki Enes Güler, baygın olarak dışarı çıkartıldı. Çocuk, hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yarım saat yapılan müdahaleye rağmen küçük Enes, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren çocuğun ailesi ise hastane önünde göz yaşı döktü.

Yangınla ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Rüstem Koç, "Yangına komşularla birlikte vardık çok duman olduğu için içeri giremedik. Bir süre sonra itfaiye ekibi geldi mahsur kalan çocuğu çıkardı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne yolladık. Yangının elektrikten çıkma ihtimali olduğu söylendi" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptığı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı
Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı
Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti Son dakika haberi... 3 yaşındaki Enes, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti

Orhan Güler, Mersin, Yangın, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:53:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Ondan geriye evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement