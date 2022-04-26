Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

26.04.2022 10:13
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangının da 5'i çocuk 6 kişi dumandan etkilendi, itfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangının da 5'i çocuk 6 kişi dumandan etkilendi, itfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada ev içerisinde bulunan 5 kişi balkona sığındı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bölge güvenliğini alarak caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı. İtfaiye aracı ile balkondan kurtarılan 6 kişi ilk kontrollerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

İtfaiye, Efeler, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement