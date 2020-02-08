Ev yangınında anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ev yangınında anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

33 dakika önce

Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Ev yangınında anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarabaşı Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde ikamet eden Suriye uyruklu F.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu, itfaiye erleri tarafından binadan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye, Bursa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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