Son Dakika Haberleri: Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
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Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kayseri'de bir evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Kayseri'de bir evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Alınan bilgiye göre Plevne Mahallesi 3540 sokakta, ısınmak için soba yakan Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı


Kısa sürede büyüyen yangın sırasında 7 kişilik aile balkona çıktı. Aşağı inmek için balkon demirlerine perde bağlayan aile bireyleri, itfaiyenin olay yerine kısa sürede ulaşmasıyla ekipler tarafından merdivenle tahliye edildi.


Evde maddi hasar meydana gelirken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Plevne Mahallesi, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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