Ev Yangınında Bebek Yaralandı - Tekirdağ

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde meydana gelen ev yangınında 3 yaşındaki bebek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana
Caddesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan Emel Ünlü, salonda tutuşan koltuktaki çocuğu Erdal Ünlü'yü (3) kucağına alıp dışarı çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yüzünde yanık oluşan bebekle annesi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy
Devlet Hastanesine kaldırıldı.