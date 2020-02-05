Ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Evde olmadığı öğrenilen Abdullah Gündoğan'ın eşi Nazan Gündoğan, iki çocuğunu kucaklayarak dışarı çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde Abdullah Gündoğan 'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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