Ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde Abdullah Gündoğan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evin dış kısmında başlayan yangında alevlerin yükselerek evi sardığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Evde olmadığı öğrenilen Abdullah Gündoğan'ın eşi Nazan Gündoğan, iki çocuğunu kucaklayarak dışarı çıkardı.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen Nazan Gündoğan, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.