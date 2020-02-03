Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

33 dakika önce

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken evde tek yaşayan Ali Rıza Özdemir'in kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktığı belirlendi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen Özdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken evdeki çok sayıda güvercinin telef olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:31 Kaynak: AA
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