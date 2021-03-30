Ev yangınında engelli çocuk ve annesi hafif yaralandı - Son Dakika

Ev yangınında engelli çocuk ve annesi hafif yaralandı
30.03.2021 17:50
ORDU'nun Aybastı ilçesinde tek katlı evde başlayıp eklentisine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ORDU'nun Aybastı ilçesinde tek katlı evde başlayıp eklentisine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, engelli çocuk ile annesi hafif yaralandı.
İlçeye bağlı Zaferi Milli Mahallesi Türbeardı bölgesinde Mehmet Erdoğmuş'a ait tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, eklentisine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi zarara neden olan yangında, evde bulunan engelli çocuk ile annesi, hafif yaralandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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