Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı - Son Dakika
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Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı

09.02.2021 10:00
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde çıkan yangında 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, park halindeki 3 araç kullanılmaz hale geldi.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde çıkan yangında 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, park halindeki 3 araç kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Soğuksu Mahallesi'nde Dursun Akyasan'a ait alt katı ahır olan 2 katlı betonarme evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akyasan ve ailesi evi tahliye ederken, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında; evin ahırındaki 3 büyükbaş, 5 küçükbaş ile 15 tavuk telef oldu, çevrede park halindeki 3 otomobil ise kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sürmene, Yangın, Tavuk, Ahır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev yangınında hayvanlar telef oldu, 3 araç yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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