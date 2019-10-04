Son Dakika Haberleri: Ev yangınında maddi hasar oluştu
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Ev yangınında maddi hasar oluştu

56 dakika önce

Adıyaman'da bir binanın 3. Katında çıkan yangın tüm binaya sıçramadan söndürüldü.

Ev yangınında maddi hasar oluştu, System.String[]

Adıyaman'da bir binanın 3. Katında çıkan yangın tüm binaya sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Kümeevler 3211 Sokakta Mahmut Kılınç'a ait 3 katlı binanan 3. Katında çıktı. Evin yatak odasında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden aile fertleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana gelirken yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Mahmut Kılınç, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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